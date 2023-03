Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Auftakt der TG Frankenthal zur Aufstiegsrunde in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga war kein Spiel wie jedes andere. Dafür sorgten die Corona-Begleitumstände. Ob es daran lag, dass sowohl bei der TG als auch beim HTC Stuttgarter Kickers noch viel Sand im Getriebe war? Die Gastgeber durften sich am Ende wenigstens über drei Punkte freuen. Doch Baustellen haben beide Teams noch genug.

Das mutete am Samstagnachmittag schon etwas surreal an. Das Wetter war traumhaft. Blauer Himmel mit ein paar dekorativen Wölkchen. 20 Grad. Ab und an eine leichte Brise. Der ideale Tag, um Hockey