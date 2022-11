Gleich zwei Unfälle mit insgesamt vier Verletzten haben sich am Montag auf der Strecke zwischen Kirchheimbolanden und Zellertal ereignet. Eine 29-jährige Autofahrerin wollte gegen 7.40 Uhr mit ihrem Wagen von der Albisheimer Hauptstraße nach links auf die B47 Richtung Marnheim abbiegen. Dabei hat sie nach Polizeiangaben einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen, dessen 33-jähriger Fahrer in Richtung Einselthum unterwegs gewesen ist. Beim folgenden Zusammenstoß hat die Verursacherin leichte Verletzungen erlitten, an beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden.

Ähnlich war der Hergang eines zweiten Unfalls am Montagabend. Eine 56-Jährige wollte von der B47 bei Marnheim nach rechts auf die L401 Richtung Kirchheimbolanden abbiegen. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines von links kommenden Autos. Am Steuer saß eine 55-Jährige, die ebenfalls Richtung Kibo unterwegs gewesen ist. Bei der Kollision sind beide Fahrerinnen sowie eine Beifahrerin jeweils leicht verletzt worden. Sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch hier entstand an den beiden Wagen Sachschaden.