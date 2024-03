Zwei Personen sind am Wochenende bei Verkehrsunfällen im westlichen Donnersbergkreis verletzt worden. Ein 63-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto in der Rathskirchener Hauptstraße gegen eine Hauswand gekracht. Diese ist laut Polizei „nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen“ worden. Nach eigenen Angaben war der Mann aus dem Donnersbergkreis kurz eingenickt. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde total beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 18.000 Euro.

Ein 31-jähriger Autofahrer befuhr am Samstagnachmittag die L385 von Dielkirchen in Richtung Gerbach. Dabei sei der Mann aus dem Donnersbergkreis „möglicherweise etwas schneller als erlaubt unterwegs“ gewesen, so die Polizei. Mutmaßlich beim Überfahren eines Steines habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren – dieser überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt, an seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.