Bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 387 bei Gehrweiler wurden am Donnerstagnachmittag zwei Frauen leicht verletzt. Eine 76-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis wollte vom Wingertsweilerhof kommend nach rechts zum Friedhof abbiegen. Ein ihr nachfolgender 38-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Kusel konnte „wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“, wie die Polizei mitteilt, nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das verkehrsbedingt wartende Auto auf. Die Fahrerin des abbiegenden Fahrzeugs sowie ihre 81-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10000 Euro. An dem Einsatz waren neben der Polizei auch Rettungsdienst und Feuerwehr beteiligt.