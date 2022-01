Das sind die wichtigen Infos für alle, die noch auf eine Erst-, Zweit- oder Booster-Imfung im Donnerbsgerkreis warten, für Montag, 17. Januar.

Der Impfbus des Landes steht am Montag , 17. Januar, von 9 bis 17 Uhr am Evangelischen Gemeindehaus in Eisenberg, Friedrich-Ebert-Straße 13. Geimpft wird ohne Terminvergabe.

Für die Impfbus-Station am Donnerstag, 20. Januar, 9 bis 17 Uhr, an der Imsbacher Gemeindehalle können bereits jetzt Nummern besorgt werden, um die Wartezeit zu verkürzen: im Rathaus Winnweiler zu den Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung. Auch am Donnerstag in Imsbach werden Nummern ausgegeben.

Die Hautarztpraxis Najafzadeh veranstaltet am Samstag, 22. Januar, von 9 bis 12 Uhr in der Kreisverwaltung, Dannenfelser Straße 5, in Kirchheimbolanden einen Impftag mit dem Vakzin von Moderna. Anmeldungen sind bereits jetzt per E-Mail an impfungkibo@yahoo.com möglich.

Die Kommunale Impfstelle im Festhaus in Winnweiler ist von Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Termine gibt es unter www.impftermin.rlp.de oder Telefon 0800 5758100 (montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr, sowie samstags und sonntags, 9 bis 16 Uhr). Zudem sind Impfungen ohne Termin möglich: von Montag bis Samstag, jeweils 13.30 bis 16 Uhr. Mitzubringen sind der Impfpass und möglichst auch der Personalausweis.