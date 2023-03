Das große Orchesterkonzert mit den Akteuren der Musikfreunde Bad Soden hat seinen festen Platz im Jahresprogramm des Meisenheimer Volksbildungswerkes. Mit dem nächsten rundet sich ein Silberjubiläum: Am 19. März wird der überwiegend von ambitionierten Laienmusikern gebildete Klangkörper zum 25. Mal im Paul-Schneider-Gymnasium zu Gast sein.

Gespielt wird ein attraktives Jubiläumsprogramm: die Sinfonie Nr. 92 G-Dur („Oxford“) von Josef Haydn wird erklingen, dazu das Divertimento Nr. 136 D-Dur sowie das Klavierkonzert Nr. 21 C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Leitung hat Franz Josef Staab. Mittlerweile 65 Jahre alt, ist er laut der Homepage der Konzertgesellschaft auch der Initiator dieser Konzerte in Meisenheim.

Preisgekrönte Solistin

Solistin ist die aus Idar-Oberstein stammende junge Pianistin Kathrin Isabelle Klein, die bereits mehrere Musikpreise als Empfehlung mitbringt. Als Kammermusikerin und Liedbegleiterin tritt sie beispielsweise im Agathon Trio in Erscheinung, im Duo mit dem Bariton Manuel Adt war sie 2018, mit der Sopranistin Monika Abel 2022 Finalistin beim Deutschen Musikwettbewerb. Von 2008 bis 2011 war sie Pianistin im Bundesjugendorchester, von 2014 bis 2017 in der Jungen Deutschen Philharmonie. Seit 2022 hat sie eine feste Dozentenstelle für Klavier an der HMT München inne.

Das Konzert im Paul-Schneider-Gymnasium beginnt um 17 Uhr.