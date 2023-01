Volker Wissing kommt nun doch nicht zum Dreikönigstreffen der Pfälzischen Liberalen nach Rockenhausen. Der Bundesminister für Digitales und Verkehr sowie FDP-Landesvorsitzende habe unaufschiebbare Termine in Berlin und könne daher nicht wie zunächst angekündigt an der Veranstaltung am Donnerstag, 12. Januar, teilnehmen, hat der Rockenhausener Stadtbürgermeister Michael Vettermann mitgeteilt. Die rheinland-pfälzischen Landesminister Daniela Schmitt (Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) und Herbert Mertin (Justiz) werden dagegen laut Vettermann wie zugesagt bei der Zusammenkunft ab 19 Uhr in der VTR-Halle dabei sein.