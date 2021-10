Seit 1997 leitete Winfried Werner (Landrat a.D., SPD) den größten Waldnaturschutzverband in Rheinland-Pfalz. Nun stellt er sich bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) nicht mehr zur Wiederwahl.

Vor 24 Jahren übernahm Herr Winfried Werner den Vorsitz der SDW und beerbte damit den kürzlich verstorbenen Vorsitzenden und Landtagsabgeordneten Kurt Rocker (CDU). Unter Werner wurden die Wald-Jugendspiele, als größte Umweltbildungsveranstaltung im Land, weiter ausgebaut. So erreichen die Wald-Jugendspiele mittlerweile jährlich zwischen 18.000 und 25.000 Schüler.

Die Bereiche Waldnaturschutz und Walderhalt wurden unter Werner fokussiert, alleine 2020 konnte die SDW etwa 120.000 Bäume in Rheinland-Pfalz aufforsten. Darunter knapp 30.000 Bäume in Form von Erstaufforstungsprojekten, so sind etwa fünf Hektar neuer Wald im Land entstanden.

Bei der Mitgliederversammlung in Bockenheim am Samstag stellt sich nun Isabel Mackensen- Geis (MdB, SPD) als neue Vorsitzende zur Wahl.

Info

Vor über 70 Jahren wurde im Juli 1949 die SDW Rheinland-Pfalz in Koblenz gegründet und ist damit eine der ältesten deutschen Umweltschutzorganisationen. Heute sind in den 14 Landesverbänden rund 25.000 aktive Mitglieder organisiert.