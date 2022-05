Wenn das Land beim Rheinland-Pfalz-Tag am kommenden Wochenende seinen 75. Geburtstag feiert, wird der Donnersbergkreis mit von der Partie sein. Beim großen Festumzug gibt es für die Mainzbesucher von den Wildsaufetzern was auf die Ohren.

Vom 20. bis 22. Mai wird in Mainz groß gefeiert. Beim 36. Rheinland-Pfalz-Tag steht das Jubiläum des Bundeslandes im Vordergrund. Beim großen Festumzug am Sonntag werden die Dunnerschbejer Wildsaufetzer aus Dannenfels den Kreis repräsentieren. Die Guggemusikgruppe besteht seit dem Jahr 2010. Ihr gehören 34 aktive und 24 passive Mitglieder an, das Durchschnittsalter liegt bei knapp 38 Jahren. Das jüngste Mitglied ist gerade einmal sieben, und das älteste 71 Jahre alt, beide übrigens aktiv. Mit 24 Musikern geht’s nun nach Mainz. Es ist der erste Rheinland-Pfalz-Tag für die Wildsaufetzer. Normalerweise spielen sie auf Kerweumzügen, beim Residenzfest in Kirchheimbolanden, bei Polterabenden. Und natürlich während der Fastnacht. Von den 48 Auftritten im Jahr 2019 alleine 18 in der Zeit von Januar bis Aschermittwoch.

Auch Pop-Songs angepasst

Der Vorsitzende Kai Schäfer ist gleichzeitig musikalischer Leiter und Gründungsmitglied. Auch wenn die Töne vielleicht nicht immer perfekt getroffen würden, reiße die Lust am Musikmachen die Leute mit. Dazu gehören auch die Kostüme, für den Karneval gibt es sogar eigene. Apropos: Bei einem Rosenmontagsumzug ist die Wegstrecke für die Gruppe in der Regel gut sieben Kilometer lang, beim Residenzfest wird vier Stunden lang gespielt, wenn es von Hof zu Hof geht. Da schreckt der knapp 2,2 Kilometer lange Weg durch die Landeshauptstadt am Sonntag keinen der Wildsaufetzer.

Normalerweise wird auf Arrangements für Big Bands zurückgegriffen. Gerade aus der Schweiz kommen die speziellen Guggemusik-Stücke, verrät Schäfer. „Aber wir interpretieren auch Lieder aus den Charts und erfinden eigene Rhythmen.“ Durch diese, die Lautstärke, die Kostüme und eben den Spaß an der Sache reiße man alle mit.

Auch nach Corona noch alle dabei

Was den Vorsitzenden freut, ist, dass auch nach zwei Jahren Corona-Pandemie noch alle dabei sind. „Schrecklich“ sei die Zeit dennoch gewesen, die Auftritte hätten alle vermisst. Besonders, wenn von Altweiberfasching bis Aschermittwoch nichts los ist, „fehlt einfach was“. Schließlich seien die Wildsaufetzer eine „tolle Truppe“, die gut miteinander harmoniere. Neue „Fetzer“ sind willkommen. Wer es nicht zum Rheinland-Pfalz-Tag schafft, kann die Guggemusiker beim Residenzfest im August und beim Festumzug zum Jubiläum 1150 Jahre Alsenborn am 26. Juni erleben.

Jugendorchester auf der Landesbühne

Doch nicht nur die Dunnerschbejer Wildsaufetzer werden in Mainz dabei sein. Der Donnersberg-Touristik-Verband wirbt am Gemeinschaftsstand mit der Pfalz-Touristik für die Region, die BRH-Rettungshundestaffel hat einen Stand und das Jugendorchester der Gesangsvereinskapelle Rockenhausen umrahmt neben einer weiteren Gruppe den Jugendtalk der Ministerpräsidentin und der Bildungsministerin freitags von 15 bis 16.15 Uhr auf der Landesbühne auf dem Schillerplatz. Mit gut 30 jungen Leuten im Alter von zehn bis 26 Jahren fährt Dirigentin Annika Geib nach Mainz, „es ist ein sehr großer Auftritt für uns“, sagt Jugendleiter Jonas Opp. Zum einen, weil Termine normalerweise im Donnersbergkreis liegen. Und zum anderen, weil man mit viel Publikum rechne. Vor ein paar Jahren war das große Orchester bereits beim Festumzug dabei. Dieses Mal werden unter anderem „Shut up and dance“ von Walk the Moon, „Crocodile Rock“ von Elton John und „I’m a believer“ aus dem Film „Shrek“ gespielt.

Die Gesangsvereinskapelle ist mit knapp 45 Musikern nach eigenen Angaben eines der größten Orchester im Donnersbergkreis. Das Jugendorchester bildet den eigenen musikalischen Nachwuchs aus. Während der Corona-Zeit konnten die Mitglieder mit verschiedenen Aufgaben nicht nur gehalten, es wurden sogar neue gewonnen.