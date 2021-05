Wie viele Mahlzeiten am Tag sind ein Muss? Wann ist die richtige Uhrzeit dafür? Und was macht die Nahrung mit dem Körper, wenn man zu spät isst? Die Ernährungsberater Ralph Janoschek und Maren Rheingans vom Unifit Kaiserslautern verraten, was wichtig ist und ob Freizeitsportler ihre Mahlzeiten speziell planen sollten.

Die wichtigste Regel, wenn es darum geht, wann gegessen werden sollte: Auf den eigenen Körper und das Hungergefühl achten. „Wer in sich hineinhört, ob er wirklich Hunger hat und auch nur dann isst, kann eigentlich kaum zu nehmen“, sagt Janoschek. Denn der eigene Körper sei ein guter Gradmesser dafür, was der Körper verlange. „Aber viele Leute haben mittlerweile verlernt, darauf zu hören.“ Also werde gegessen, ein kleiner Snack eingeschoben, auch wenn dieser eigentlich nicht benötigt werde.

„Für all jene, die ihr Gewicht halten wollen, reichen drei Mahlzeiten am Tag. Der Zeitpunkt, wann gegessen wird, ist dann nicht so entscheidend.“ Abends reichhaltig zu essen, sei nicht schlimm. „Auch Kohlenhydrate setzen abends nicht mehr an als zu anderen Zeiten“, erklärt Janoschek. Der durchaus verbreitete Mythos, dass nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate oder gar nichts mehr gegessen werden sollte, um nicht zuzunehmen, stimmt also nicht. Die Gewichtszu- oder -abnahme hänge von der langfristigen Kalorienbilanz insgesamt ab, nicht von einer bestimmten Uhrzeit. „Natürlich kann man zwischendrin auch mal einen Apfel oder eine Birne essen, aber einen größeren Snack braucht der Körper zusätzlich zu den drei Mahlzeiten eigentlich nicht, um das Gewicht zu halten.“ Wer zunehmen will, sollte dagegen zu den drei Mahlzeiten pro Tag noch zwei Snacks einplanen.

Empfehlung: Nicht zu spät essen

Und auch, wenn am 18-Uhr-Mythos nichts dran ist, so haben Spätesser dennoch oft einige Nachteile. Schichtarbeiter nennt Janoschek als Beispiel. Bedingt durch den veränderten Tages- und Schlafrhythmus essen sie häufig nachts. Doch der Körper richte sich eher nach seiner inneren Uhr. Und die verlange in der Nacht nach Ruhe und Schlaf, nicht nach Essen. „Der Körper ist einfach nicht darauf eingestellt, zu solchen Zeiten zu verdauen. Bei Schichtarbeitern führt das tatsächlich oft zu einer Gewichtszunahme, weil der Körper es nicht verarbeiten kann“, erklärt er. Zudem belaste das Essen in der Nacht den gesamten Organismus. Doch auch für alle anderen, die nicht im Schichtdienst arbeiten, sei eine gute Faustregel „spätestens drei Stunden vor dem Schlafengehen zu essen“. Nicht, weil man sonst direkt dick werde, sondern vielmehr weil der Körper, mit der Verdauung beschäftigt, so nur schlecht in einen erholsamen Schlaf finde.

Doch wie ist es mit Sportlern? Müssen sie ihre Mahlzeiten zwischen Training und Entspannungs- und Regenerationsphasen besonders planen? „Einem Breitensportler reichen die drei Mahlzeiten“, sagt Janoschek. Es komme aber darauf an, was das individuelle Ziel sei und wie viel Sport jemand treibe. Wenn sehr lange oder intensive Trainingseinheiten auf dem Plan stehen, könne ein daran angepasstes Mahlzeiten-Timing durchaus sinnvoll sein. Ambitioniertere Kraftsportler müssten beispielsweise auf die Zufuhr von Eiweißen und Kohlenhydraten achten, „für Ausdauersportler sind Kohlenhydrate dagegen nicht ganz so wichtig“, sagt Janoschek. Kollegin Maren Rheingans, ebenfalls Ernährungsberaterin am Unifit Kaiserslautern, sieht das ganz ähnlich, empfiehlt nach anstrengenden Trainingseinheiten den Speicher durch Kohlenhydrate wieder aufzufüllen, dazu Eiweiß: „Fleisch mit Reis und ein bisschen Gemüse beispielsweise, um die Regeneration zu optimieren.“

Essen nach dem Training wichtiger als vorher

Eines ist aber auch für Hobbysportler wichtig: „Generell sollte man wissen, dass vor allem die Mahlzeit nach dem Training wichtig ist und die Regeneration fördert“, sagt Rheingans. „Diese sollte nicht vernachlässigt werden und circa in einem Zeitraum von 30 Minuten bis zwei Stunden nach dem Training stattfinden.“ Ob Essen auch vor dem Training nötig sei, lasse sich dagegen nicht pauschal beantworten, hänge zu sehr von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, wie beispielsweise der Sportart und dem damit verbundenen Nährstoffbedarf.

Kein 100-prozentiger Perfektionismus nötig

Und was ist mit Pizza und Bier im Sportheim nach dem Fußballspiel? Nicht optimal, sagen beide. „Es kommt aber natürlich darauf an, warum ich Sport mache. Gehe ich beispielsweise aus Spaß wandern oder spiele Fußball, weil ich in der Gemeinschaft sein will. Das ist etwas anderes, als wenn der Leistungsgedanke beim Sport mitspielt“, erklärt Rheingans. Das könne sich dann natürlich auch auf die Ernährung rund um den Sport auswirken: „Die Pizza wird dem Körper sicher nicht so gut tun, wie wenn man etwas Vollwertiges isst, aber vielleicht wird sie auf der anderen Seite sogar besser für den Einzelnen sein, weil er sich nach dem Abend in Gemeinschaft im Sportheim einfach besser fühlt“, ergänzt Janoschek. Es gehe also für die meisten Breitensportler nicht darum, sich zu 100 Prozent optimal zu ernähren. „Das wäre für die meisten eine Qual.“ Da sei es sinnvoller und wichtiger, sich an einen Ernährungsplan zu halten, der sich auch auf Dauer einhalten lasse.

Die Serie: Ernährungstipps

Maren Rheingans und Ralph Janoschek sind als Ernährungsberater im Unifit in Kaiserslautern tätig. In der Serie geben sie Tipps zur richtigen Ernährung, erklären, welche Lebensmittel gerade in Trainingsphasen wichtig sind, wie sinnvoll Proteinshakes sind, sprechen über die optimale Flüssigkeitszufuhr, decken Mythen rund um das Thema Ernährung auf und erklären Methoden zum Muskelaufbau und Fettabbau. Rheingans ist 23 Jahre alt und hat einen Bachelor in Gesundheitsmanagement, ist staatlich anerkannte Ernährungsberaterin und zudem Beraterin für Sporternährung. Ralph Janoschek (54) ist Fitness- und Ernährungscoach, hat diverse Fortbildungen, beispielsweise in den Bereichen Rückentraining, Functional Training oder zu Übungen mit Kettlebell sowie zur Leistungsdiagnostik absolviert. Zur Terminvereinbarung sind Janoschek und Rheingans per E-Mail an ernaehrung@hochschulsport.uni-kl.de oder telefonisch unter 0631 205 5005 erreichbar.