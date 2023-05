Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verleihung des Susanne-Faschon-Preises ist ein wichtiger Programmpunkt bei den Donnersberger Literaturtagen. Am Freitag trugen die jungen Autoren der 14 besten Arbeiten Texte zum Thema Hoffnung in der Aula des Gymnasiums Weierhof in Bolanden vor.

Was bedeutet Hoffnung in dieser krisengeschüttelten Zeit? Junge Autoren gewähren Einblicke in ihre Sichtweisen, die Hoffnung machen, aber auch von Trostlosigkeit sprechen. Sie zeigen sich einfühlsam