In Einselthum wird es am Gründonnerstag um 19 Uhr im Haus der Vereine ein Whisky-Spezial-Tasting geben. Was die Besucher dort erwartet, erklärt Uwe Chormann im Gespräch mit Ursula Hillrichs.

Herr Chormann, Sie sind Chairman, also Vorsitzender, der Crew, die die inzwischen sehr bekannte jährliche Whisky Palatina, die pfälzische Whiskymesse, gestaltet. Was hat es mit diesem Spezial-Tasting auf sich?

Die Idee hat sich Anfang des Jahres in einem Gespräch mit Mark Armin Giesler entwickelt. Der ist Markenbotschafter der schottischen Kult-Brennerei Laphroaig in Deutschland und zugleich der einzige Deutsche, der jemals eine schottische Whiskybrennerei geleitet hat.

Also ein Promi in der Whisky-Szene?

Ja, durchaus. Wir freuen uns außerordentlich, dass wir ihn als Referenten gewinnen konnten. Die torfig-rauchigen Whiskys der traditionsreichen Brennerei Laphroaig von der Hebrideninsel Islay sind etwas ganz Besonderes.

Das Ticket für das Tasting kostet mit Getränken und Verköstigung 50 Euro. Was passiert mit den Einnahmen?

Es handelt sich dabei um eine Charity-Veranstaltung, das heißt, der komplette Erlös wird gespendet. Wir haben uns für den Verein „Mama/Papa hat Krebs e.V.“ in Kaiserslautern entschieden. Das ist ein gemeinnütziger Förderverein der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, der Kinder und Jugendliche unterstützt, deren Eltern / Familie von Krebserkrankungen betroffen sind.

Info:

Der Club „Whisky Palatina“ hat in der Vergangenheit bereits viermal Tastings in Einselthum veranstaltet. Einige Karten für das heutige Spezial-Tasting gibt es noch unter www.whisky-palatina.de.