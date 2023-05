Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Werner-Zimmer-Friedenskette ist am Dienstag in Eisenberg angekommen. Das Projekt, das vom Deutsch-Italienischen Bildungs- und Kulturinstitut und dem Sarländischen Fußballverband 2006 ins Leben gerufen wurde und dem sich schon zahlreiche Prominente angeschlossen haben, sammelt Spenden für sozial benachteiligte Kinder und will ein Signal gegen Krieg, Gewalt und Rassismus setzen. Die RHEINPFALZ war bei der Feierstunde im Rathaus in Eisenberg mit dabei.

Nein, er habe sich keinen besseren Namensgeber für diese Aktion vorstellen können, erzählt Giacomo Santalucia, der Initiator der Aktion: Werner Zimmer, der ehemalige „Mister Sportschau“,