Am Wochenende ist Weihnachtsmarkt in Eisenberg. Die Veranstaltung soll wie schon im vergangenen Jahr im Park des Hauses Isenburg über die Bühne gehen. Damit scheint sich eine Notlösung zu etablieren.

Aus der Not heraus hatte der Eisenberger Weihnachtsmarkt seinen Standort vergangenen Winter erstmals von der Altstadt in den Nordwesten verlegt. Damals ging es vor allem darum, die Corona-Bekämpfungsauflagen erfüllen zu können. Die Veranstaltung im Park des Hauses Isenburg funktionierte dann jedoch offenbar hervorragend und stieß auf jede Menge Resonanz. Aus dem Grund wird nun aus einer Notlösung wegen der Pandemie ein fester neuer Standort.

Für Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) wurde durch das Ausweichen unter Beweis gestellt, dass es gelingen kann, das bisher nicht genutzte Gelände mit neuem Leben zu füllen. Die Atmosphäre lade zum Verweilen ein: Die vielen Bäume in dem kleinen Park werden bunt angestrahlt und in der Mitte des Areals soll ein Lagerfeuer lodern. „Die Aussteller können hier in aller Ruhe ihre Buden aufbauen und bestücken, ohne dass Anlieger dadurch gestört werden“, meint der Stadtbürgermeister. Im Bereich der unteren Hauptstraße in der Stadtmitte hatte es in der Vergangenheit immer wieder Kritik an dem organisatorischen Aufwand für den Weihnachtsmarkt gegeben.

Nikolaus kommt mehrmals

Die Umzäunung des Geländes am Haus Isenberg gebe dem Ganzen auch einen kuscheligen Touch. Einlasskontrollen wird es nicht mehr geben, so können sich Alt und Jung dem vorweihnachtlichen Flair ganz entspannt hingeben. Auf dem 3500 Quadratmeter großen Grundstück werden 17 Buden, Verkaufsstände sowie eine Bühne weiträumig verteilt aufgebaut. Dem Publikum wird ein reichhaltiges Angebot an leckeren Schlemmereien präsentiert. Aber auch andere Dinge werden angeboten – beispielsweise selbstgemachte Babysachen, Strickmützen, Puppenhosen oder Kosmetiktäschchen. Dekorationsartikel für den Christbaum, den Tisch und die Fensterbank werden ebenfalls zu finden sein: Weihnachtssterne aus Holz oder anderes Kunsthandwerk.

Das Ganze soll von einem stimmungsvollen Rahmenprogramm abgerundet werden, das bereits am Freitag startet. Gegen 16 Uhr werden die Jagdhornbläser aus Rosenthal auftreten. Dann erfolgt die offizielle Eröffnung durch die Beigeordnete der Stadt Eisenberg, Sissi Lattauer (SPD), bevor der Nikolaus kommt und die anwesenden Kinder beschenkt.

Eröffnung mit Jagdhornbläsern

Ab 19 Uhr gibt es Unterhaltung durch Jan Luca Ernst und Band, mit einem Best of von Ed Sheeran, Eric Clapton, Elton John und anderen. Am Samstag öffnen die Buden um 15 Uhr und ab 16 Uhr gibt es an der Nikolausbude eine Märchenstunde mit Weihnachtsliedersingen. Maria Spieß wird das auf dem Akkordeon begleiten. Ab 17 Uhr präsentiert die Eisenberger Blaskapelle Weihnachtsmelodien und ab 19 Uhr gibt es Livemusik mit Sarah und die Swing Herr’n. Am Sonntag wird auch der Nikolaus vorbeischauen. Die Hütten öffnen bereits um 14 Uhr, ab 17 Uhr ist der Spielmannszug Eisenberg zu hören.

Weihnachtsmarkt

Öffnungszeiten: Freitag, 25. November, 17 Uhr bis 21 Uhr; Samstag, 26. November, 15 Uhr bis 21 Uhr; Sonntag, 27. November, 14 Uhr bis 19 Uhr.