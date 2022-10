„Zukunft gestalten – was brauchen Jugendliche?“ Darum geht es am Donnerstag, 13. Oktober, 19.30 Uhr bei einem Treffen im Dorfgemeinschaftshaus Finkenbach-Gersweiler (am Sportplatz). Als Gast dabei sein beim „Küchengespräch“ wird Ingo Schenk vom Evangelischen Landesjugendpfarramt und Dorfentwickler-Programm. Eingeladen sind alle, die sich für die Belange ihres Ortes interessieren, aber auch über den eigenen Kirchturm hinaussehen wollen.