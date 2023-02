Der Donnersberg-Touristik-Verband (DTV) veranstaltet am 6. Mai einen Wandermarathon am Donnersberg mit Start in Steinbach. Wie der DTV mitteilt, sind aktuell nur noch wenige Teilnehmerplätze frei. „Daher sollten sich alle, die mit dem Gedanken spielen teilzunehmen, schnell entscheiden“, heißt es seitens des DTV. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Nachfrage werde es dieses Jahr nicht möglich sein, sich erst am Starttag anzumelden. Neben der vollen Marathondistanz werden auch zwei kürzere Touren von rund 30 und 20 Kilometern angeboten. Die Anmeldung ist online auf der Homepage des DTV, www.donnersberg-touristik.de, möglich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06352 1712 oder per E-Mail an touristik@donnersberg.de.