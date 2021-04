Mit jeweils drei Titeln sind Spanien und Deutschland EM-Rekordhalter. Letzterer ist nun in unsere Mini-EM eingestiegen und hat durch aktuell acht Punkte schon das Halbfinale erreicht. Nach gutem Start hat die Türkei keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

Samstagmittag. Dritter und vorletzter Vorrundenspieltag. Umut Ayikbaba, dessen Eltern aus Kappadokien (Zentraltürkei) kommen, duelliert sich auf dem durch die lange Corona-Pause bestens hergerichteten Rasenplatz im Stadion Obermühle mit Florian Debus aus Kirchheimbolanden.

Runde 1

Im Elfmeterschießen lassen beide nichts anbrennen. Sowohl Debus, der äußerst konzentriert wirkte und seinen Kontrahenten zweimal ausschaute, als auch Ayikbaba, der hart und platziert vollstreckte, holen drei von drei Punkte.

Rockenhausen ist schon immer der Lebensmittelpunkt von Umut Ayikbaba. 1988 dort geboren, wohnt der Maschinen- und Anlagenführer (Firma Adient) auch heute noch mit seiner Frau und zwei Kindern in der Ährenstadt. Seine Eltern kommen aus Nevsehir (Kappadokien, Zentraltürkei), wo Ayikbaba einmal im Jahr seine Oma, Tanten und Cousins besucht. Zum Strandurlaub fährt er am liebsten in das rund 500 Kilometer südwestlich gelegene Antalya.

„Für jeden etwas anzubieten“

„Ich finde die Türkei gehört aus gutem Grund zu den beliebtesten Urlaubsländern. Nur wenige Länder sind so beeindruckend und vielseitig wie die Türkei. Die Sonne scheint dort nicht weniger als 300 Tage im Jahr. Das Land hat eine tolle Natur und wunderschöne Strände, aber auch eine reiche Kultur, alte Städte, gastfreundliche und nette Menschen und viele Traditionen – und damit für jeden etwas anzubieten.“

Bei seinem Jugendverein ASV Winnweiler schaffte der pfeilschnelle Linksfuß den Durchbruch zu den Aktiven in die Landesliga. Über den TuS Alsenz, FV Rockenhausen und TSV Dörnbach kam er zum SV Gundersweiler. Wegen anhaltender Leistenprobleme spielt Ayikbaba nur noch sporadisch. „Früher waren meine Lieblingsspieler der türkische Stürmer Hakan Sükür, der bis heute das schnellste WM-Tor aller Zeiten erzielte, und der rumänische Mittelfeldspieler Gheorghe Hagi. Beide haben für Galatasaray Istanbul gespielt. Aktuelle Lieblingsspieler in der Türkei habe ich leider keine.“

Runde 2

Bei der anschließenden Fragerunde ist Debus perfekt vorbereitet. Lächelnd gibt er zu: „Ich habe heute Morgen noch zwei Stunden gelernt, mir so viel über die Historie durchgelesen und notiert. Es hat sich gelohnt.“ Kontrahent Ayikbaba schüttelt den Kopf und betont: „Dafür hatte ich keine Zeit.“ Er beginnt:

1. Was war die bisher beste Platzierung der Türkei bei einer EM? Das weiß Ayikbaba. 2008 stand die Türkei gegen Deutschland im Halbfinale.

2. Schätzfrage: Wie viele Siege gab es bisher für die Türkei bei Europameisterschaften? Ayikbaba: 15. Leider zu weit weg, die richtige Antwort wäre vier.

3. 1996 bekam der türkische Spieler Alpay Özalam bei der ersten EM-Teilnahme der Türkei einen Fair-Play-Preis von der FIFA verliehen. Für was?

A) weil er auf eine Notbremse verzichtete.

B) weil er einen Flitzer überredete, wieder zurück auf die Tribüne zu gehen.

C) weil er den Gegner Kroatien vor feindlichen Beschimpfungen verteidigte.Ayikbaba tippt auf C, die richtige Antwort ist A.

Damit sammelt Ayikbaba beim Quiz einen Punkt. Weiter geht es mit Florian Debus:

1. Wie oft stand Deutschland bei einer Europameisterschaft im Finale? Debus antwortet völlig korrekt: sechs Mal.

2. Schätzfrage: Deutscher EM-Rekordspieler ist Bastian Schweinsteiger. Mit wie vielen Einsätzen? Debus landet einen Volltreffer: 18.

3. Welcher Spieler schoss bei der WM 1980 (Deutschlands zweiter EM-Titel), die Tore beim 2:1-Sieg über Belgien?

A) Gerd Müller

B) Horst Hrubesch

C) Franz Beckenbauer

Auch hier weiß Debus die Antwort: B, Horst Hrubesch.

SpVgg Gauersheim, TuS Stetten, SpVgg Gauersheim, SV Kirchheimbolanden, SpVgg Gauersheim, SV Kirchheimbolanden und ab kommender Saison wieder SpVgg Gauersheim. „Ein letztes Mal zurück in die Heimat“, freut sich Defensivallrounder Florian Debus, der bis zu seinem 20. Lebensjahr in Gauersheim wohnte, darauf, noch mal die Schuhe für die Spielvereinigung zu schnüren. Der 33-jährige Qualitätstechniker (3D-Messtechnik bei BorgWarner) lebt heute in der benachbarten Kreisstadt und hätte das Vorrundenspiel der Nationalelf gegen Frankreich live in der Münchner Allianz Arena gesehen. Die Tickets bleiben erhalten.

„Zuhause ist es doch am schönsten“

Zur Euro 2021 sagt er: „Für unsere Mannschaft rechne ich mir immer viel aus. Wir waren und bleiben eine Turniermannschaft erster Güte. In meinen Augen muss der Titel für uns immer das Ziel sein.“ Mit seinem Land verbindet er: „Einfach Heimat. Familie und Freunde. Ich schätze das Facettenreichtum – landschaftlich wie auch kulturell. Von den Alpen, das Bergland und Panorama, bis hoch in den Norden und an die Ostsee kann man hier alles erleben und man trifft Menschen unterschiedlichsten Schlags.“

Trotzdem macht er auch gerne Urlaub, war schon am Goldstrand Bulgarien oder am Ballermann auf Mallorca, auf den Kap Verdischen Inseln, in Ägypten, Österreich, der Türkei und der Dominikanische Republik – dazu kommen Städtereisen nach England und Frankreich. „Schön war es wirklich überall, aber in Erinnerung geblieben ist mir der erste Urlaub im Allgäu. Was mich auf meine Antwort zuvor bringt: Zuhause ist es doch am schönsten.“ Und seine Lieblingsfußballspieler von Deutschland? „Früher ganz klar Matthias Sammer und unser Weltfußballer Lothar Matthäus. Dann Bastian Schweinsteiger und heute Toni Kroos.“

Runde 3

Ohne Fortune agiert der 32-jährige Ayikbaba bei der letzten Aufgabe, dem Zielschießen aus 25 Meter Entfernung auf ein Mini-Tor. Seine strammen Ausführungen gehen alle vorbei, streifen dabei aber auch zweimal den Außenpfosten – null aus drei. Die etwas vorsichtigere Variante wählt der 33-jährige Debus. Mit Erfolg. Zwei seiner drei langsamen Innenseitpässe landen im Schwarzen.

Damit sammelt Debus insgesamt acht Punkte und setzt sich klar an die Tabellenspitze. Und auch ohne Sonderpunkt ist klar, dass er bei nur noch einem ausstehenden Vorrundenduell schon sicher im Halbfinale steht.

Für Ayikbaba ist die Mini-EM hingegen leider schon wieder vorbei. Selbst wenn der charismatische, verheiratete Familienvater zweier Kinder noch den Sonderpunkt über Facebook holt, kann er nicht mehr mit Italien und Frankreich, die beide sechs Zähler aufweisen, gleichziehen. Seinen Humor hat er aber nicht verloren und zitiert lachend Englands Fußball-Idol Gary Lineker: „Am Ende gewinnen immer die Deutschen.“ Trotzdem gibt es die Abstimmung über die Videos natürlich. Und am Dienstagabend findet dann das letzte Vorrundenspiel Kroatien gegen Polen statt.

Die Tabelle:

1. Deutschland (8 Punkte/3 Aufgaben)

2. Italien (6 Punkte/4 Aufgaben)

2. Frankreich (6 Punkte/4 Aufgaben)

4. Belgien (5 Punkte/4 Aufgaben)

4. Österreich (5 Punkte/4 Aufgaben)

6. Türkei (4 Punkte/3 Aufgaben)

Der Modus:

In der Vorrunde der Mini-EM hat jeder Spieler die Chance, zehn Punkte im Elfmeterschießen, in einer Fragerunde und im Zielschießen auf ein Mini-Tor zu erspielen. Einen Sonderpunkt gibt es für ein Video, in dem der Spieler sein Fußballkönnen präsentiert. Auf der Facebookseite der RHEINPFALZ Donnersberg können Sie ab 30. Juni, 12 Uhr, 24 Stunden lang abstimmen, wer den Sonderpunkt verdient. Ende der Woche folgt dann das vierte und letzte Duell. Die besten Vier ziehen anschließend ins Halbfinale ein.

