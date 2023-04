Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was einst ein wenig aus der Not heraus geboren wurde und fortan als eine Art Zweckehe funktionierte, ist längst zu einer eine Liebesbeziehung geworden. Die „Datsche“ gehört inzwischen, nach etwas mehr als 15 Jahren, fest zu Gehrweiler. Für die Pächter Heike und „Max“ Welsch ist es eine Herzensangelegenheit, die „Datsche“ so lange weiterzuführen, wie es geht.

Heike und „Max“ Welsch haben als Pächter des früheren Sportheims Spuren hinterlassen. Gehrweiler genießt den inzwischen auf dem Land selten