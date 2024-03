Geistliche Gesänge aus der orthodoxen Kirche, weltliche Musik und russische und ukrainische Volkslieder: Das bietet am 2. April das Ensemble Harmonie in der Protestantischen Kirche in Zellertal – Harxheim.

Mit einem „unvergesslichen Klangerlebnis ein Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung setzen gegen Krieg, Hass und Polarisierung“: Das ist laut der Ankündigung das Anliegen des Osterkonzerts des Ensembles am Dienstag, 2. April, 19.30 Uhr.

Harmonie wurde 1995 in St. Petersburg vom Dirigenten Alexander Andrianov gegründet, alle Sänger sind Absolventen oder Dozenten des dortigen Konservatoriums. Zweimal im Jahr während seiner Tourneen gibt das Ensemble üblicherweise Konzerte in ganz Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden, heißt es in einer Mitteilung. 2020 konnte das Quartett aufgrund der Corona-Pandemie seine Jubiläumstournee zum 25-jährigen Bestehen nicht zu Ende führen. Seitdem habe es keine Konzerte mehr gegeben.

Jeder Sänger ein Solist

„Harmonie begeistert durch seine Klangschönheit und sein überwältigendes Klangspektrum vom hohen Tenor bis zum tiefen Bass, sowohl im Gesamtklang des Ensembles, als auch bei seinen zahlreichen solistischen Vorträgen. Denn die Stärke und Besonderheit des Ensembles liegt darin, dass jeder der Sänger auch als Solist auftreten kann“, heißt es in der Einladung weiter.

Das Repertoire umfasst geistliche Werke vom 14. Jahrhundert bis zur Moderne, weltliche Musik und russische und ukrainische Volkslieder.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.