Der Mobilfunk-Anbieter Vodafone hat in Rockenhausen, Morschheim und Bischheim die ersten Mobilfunkstationen mit der neuen Technologie 5G+ in Betrieb genommen. 5G+ ist eine mobile Breitband-Technologie, die ähnlich wie die bestehende Mobilfunk-Generation LTE funktioniert, allerdings mit höherer Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. Damit hat Vodafone laut eigenen Angaben zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz im Landkreis gestartet. Bis Mitte 2023 will der Anbieter Funklöcher schließen, das bestehende Netz verstärken und darüber hinaus 5G+ in den Kreis bringen. Ziel sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung bis 2025 an das 5G-Netz und 5G+-Netz anzubinden. Dabei wird der Mobilfunkanbieter zunächst die bereits vorhandene Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine Antennen für 5G und 5G+, wo immer es möglich ist, an den bestehenden 33 Mobilfunk-Standorten im Kreis in Betrieb nehmen. Die bereits bestehenden Mobilfunkstationen werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G- und 5G+Technologie installiert wird. Möglich ist das an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Laut dem Unternehmen sind aktuell bereits acht Standorte im Kreis mit 5G-Technologie ausgestattet, einige sogar mit 5G+.