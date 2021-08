Das Art-Hotel Braun hat am Mittwoch seinen vierten Stern bekommen. Damit ist Chef Martin Braun nach Alexander Wurster vom Parkhotel Schillerhain der zweite Vier-Sterne-Hotelier in dem 8000-Einwohner-Städtchen Kirchheimbolanden.

Es sei der nächste logische Schritt gewesen, sagte Martin Braun zu seiner Motivation, den vierten Stern anzustreben. Angesichts der Entwicklung zu mehr Inlandtourismus als Folge der Corona-Pandemie habe er sich entschlossen, „mitzuziehen, um Kibo nach vorne zu bringen“.

Eine Steilvorlage, die Stadtbürgermeister Marc Muchow gerne aufnahm: Mit nun gleich zwei Vier-Sterne-Häusern sei Kirchheimbolanden mit seinen rund 8000 Einwohnern eine der ganz wenigen Städte dieser Größe in Rheinland-Pfalz, die mit diesen Pfunden touristisch wuchern könnten.

Guth: Erfolg einer Gesamtstrategie für den Kreis

Auch Landrat Rainer Guth betonte den Wert dieses Arrangements für den Tourismus im Donnersbergkreis. „Wir brauchen diese Sterne, damit wir wahrgenommen werden“, sagte Guth. Er räumte ein, dass der Kreis als touristische Destination von außen noch nicht so bekannt sei, wie er das verdiene. Er selbst und seine Verwaltung täten daher alles, um die Gastronomie und die Hotellerie zu unterstützen. Der vierte Stern für das Hotel Braun sei daher auch als erster Erfolg einer Gesamtstrategie für den Kreis zu sehen.

Ähnlich äußerte sich Hotelierskollege Alexander Wurster in seiner Eigenschaft als Kreisverbandsvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. Beide, Wurster und Braun, betonten außerdem, dass sie sich nicht in erster Linie als Konkurrenten sähen, vielmehr als Kollegen, die in Sachen Fremdenverkehrsentwicklung am gleichen Strang zögen, um Stadt und Kreis voranzubringen.

Die Tafel mit den Sternen bekam Braun vom Präsidenten des rheinland-pfälzischen Dehoga-Landesverbandes, Gereon Haumann, überreicht. Dieser erläuterte einige der Kriterien, die für vier Sterne erfüllt werden müssen. Demnach muss zum Beispiel die Lobby 16 Stunden lang besetzt sein, es muss in den Zimmern ein gepolsterter Sessel oder eine Couch vorhanden sein, und muss eine Minibar oder einen 16-Stunden-Room-Service geben.