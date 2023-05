Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gute Nachrichten für die Verbandsgemeinde Göllheim: Die Landesregierung hat am Donnerstag mitgeteilt, dass ein Antrag der VG auf Fördergelder für den Bau eines Kunstrasen-Kleinspielfeldes an der Zellertalschule in Harxheim bewilligt wurde. Konkret erhält die VG 64.000 Euro aus dem Topf für Sportanlagenförderung. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 464.500 Euro.

Seit mehreren Jahren plant die Verbandsgemeinde Göllheim bereits, das Sportgelände an der Zellertalschule in Harxheim rundum zu sanieren und den modernen Gepflogenheiten