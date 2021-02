Ein lauter Knall war gestern Nachmittag auf dem Dyckerhoff Werk in Göllheim zu hören. Nach Angaben des Unternehmens kam es dort gegen 15.30 Uhr beim Reinigen eines Lösemitteltanks durch eine Fachfirma zu einer Verpuffung. Ein Mitarbeiter der Fachfirma, der sich zum Zeitpunkt der Verpuffung in der Nähe des Tanks aufhielt, wurde leicht verletzt. Er befindet sich im Krankenhaus. Zusammen mit der lokalen Feuerwehr dämmte die Betriebsfeuerwehr des Werks die leichte Rauchentwicklung ein. Laut Unternehmen besteht für die Bevölkerung keine Gefahr. Man gehe davon aus, dass keine gefährlichen Stoffe in die Umwelt gelangt seien. Die entsprechenden Behörden seien bereits über den Vorfall informiert. Wie es zu der Verpuffung kommen konnte, werde derzeit noch geprüft. Wie Unternehmenssprecherin mitteilte, werden Lösemittel in Zementwerken als alternative Brennstoffe beim Klinkerbrennprozess eingesetzt. Damit sollen fossile Energieträger wie Kohle und Erdöl geschont werden.