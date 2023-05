Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 50 Katzen suchen derzeit ein neues Zuhause. Die Tiere stammen aus einer offenbar aus dem Ruder gelaufenen Privathaltung in der Verbandsgemeinde Kibo. Das Veterinäramt will die meisten Vierbeiner am Dienstag mit Hilfe von Tierschutzorganisationen herausnehmen – das stößt allerdings auf Kritik.

In dem Haushalt in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden – der genaue Ort wird aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt – leben nach Angaben des Veterinäramtes zu viele Katzen.