Ein auf der Straße liegendes massives Metallteil hat am frühen Montagmorgen auf der B420 in Obermoschel einen Unfall verursacht. Bei dem Gegenstand handelte es sich nach Polizeiangaben vermutlich um eine Lkw-Hubstütze, die ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Richard-Müller-Straße verloren hat. Ein Autofahrer, der in Richtung Alsenz unterwegs war, ist gegen 4 Uhr mit seinem Wagen über das Hindernis gefahren; dabei wurde der Unterboden sowie die Ölwanne des Pkw beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170 zu melden.