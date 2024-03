Zum wiederholten Mal sind in Imsweiler, vor allem am Friedhof und am Parkplatz bei der Schleifmühle verbotene Müllabladungen entdeckt worden. Die Polizei und das Ordnungsamt seien bereits informiert, sagt Ortsbürgermeister Peter Ziepser, der die Ablagerungen dokumentiert hat. Diese verbotenen Müllberge, die meist auf Bauschutt, Sperrmüll oder Restmüll bestehen, seien bereits seit Herbst ein Problem, so Ziepser. Erst nach der Ankündigung, eine Wildkamera aufzubauen, um die Täter ausfindig zu machen, hätten die Aktionen zwischenzeitlich aufgehört. Jetzt hätten sie aber wieder angefangen. Ziepser hatte sich deswegen per Facebook an die Imsweilerer gewandt, um Hinweise zu sammeln. Noch habe sich daraus allerdings nichts ergeben. Auch die Ermittlungen von Ordnungsamt und Polizei dauerten noch an.

Zudem sei es unlängst wieder zu Vandalismus am Ortsschild gekommen, dieses steht jetzt schief. Von den Tätern ist ebenfalls nichts bekannt. Wer zu den jeweiligen Fällen Hinweise hat, möge sich an die Polizei oder das Ordnungsamt wenden.