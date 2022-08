Der TuS Göllheim und der ASV Winnweiler stehen in der dritten Runde des Verbandspokals. Die beiden A-Klassisten schalteten am Mittwochabend in ihren Duellen zwei Donnersberger Bezirksligisten aus. Allen voran die Göllheimer ließen mit einem überzeugenden 4:1 (3:1)-Erfolg gegen die SG Rockenhausen/Dörnbach mächtig aufhorchen.

Bereits nach 19 Minuten führte die Mannschaft des Spielertrainer-Duos Daniel Fattler/Daniel Ghoul durch die Treffer von Felix Ulrich, Ghoul (Foulelfmeter) und Sascha Oberländer mit 3:0 und vergaben zudem weitere hochkarätige Torchancen. Die Kombinierten präsentierten sich überraschend schwach, produzierten reihenweise Fehlpässe und gaben eher Begleitschutz als in die Zweikämpfe zu gehen. Die Hausherren standen auch nach der Gelb-Roten Karte für Innenverteidiger Arda Özkan kurz vor dem Halbzeitpfiff – den resultierenden Strafstoß verwandelte Fabian Schmitt zum einzigen Tor für die Gäste – stabil und machten den Sack in der 79. Minute endgültig zu – erneut war es Oberländer, der zum 4:1-Endstand traf.

Winnweiler siegt im Elf gegen Zehn

Mehr Spannung bot die Partie parallel am Rauhen Weg, wo der ASV Winnweiler die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg empfing. „In der ersten Halbzeit haben wir richtig richtig gut gespielt und es leider verpasst höher in Führung zu gehen“, resümiert Spielertrainer Waldemar Schneider, neben Nick Pfannenstein (6.) selbst Torschütze zum 2:0 (29.). Nach der Roten Karten für Gäste-Akteur Lukas Hautz bekam die Spielgemeinschaft aber Oberwasser, erzielte durch Nils Schlemmer den Anschlusstreffer (72.) und drängte auf den Ausgleich. Der Querbalken rettete für den ASV. „Über 90 Minuten gesehen war es ein verdienter Sieg“, sagte Schneider. Für Finkenbachs Offensivspieler Andreas Schick wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, „da Winnweiler am Ende die Kraft gefehlt hat“.

Mit dem SV Kirchheimbolanden ist auch der dritte Bezirksligist des Donnersbergkreises ausgeschieden. Gegen Landesligist VfR Kaiserslautern rotierte Spielertrainer Timo Riemer im Vergleich zum Derby in Rockenhausen durch. Die favorisierten Lauterer siegten letztendlich mit 5:1 (3:0) - der eingewechselte Hendrik Englert erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:4.