Die renommierte Geigerin Janet Sung aus Chicago und der Meistercellist Alexander Hülshoff, Leiter der Villa Musica in Mainz, kommen für ein Konzert in die Protestantische Kirche Steinbach, wie das Pfarramt Dannenfels-Steinbach mitteilt. Die beiden Musiker spannen in ihrem Konzert am Freitag, 2. Februar, ab 19 Uhr gemeinsam mit jungen Streicherinnen und Streichern des Stipendiatenprogramms der rheinland-pfälzischen Stiftung Villa Musica demnach einen Bogen über das gesamte Leben und Schaffen von Franz Schubert hinweg.

Auf dem Programm stehen Schubert-Werke aus dessen gesamter Schaffensphase, vom frühen Streichquartett des 13-jährigen Schülers bis zum „himmlisch schönen“ Streichquartett seines letzten Sommers, heißt es in der Ankündigung der Stiftung. Schöneres sei für fünf Streicher nie geschrieben worden als Schuberts entrücktes C-Dur-Quintett. In der Mitte des Programms zu erleben sei zudem „der aufgewühlte Quartettsatz aus dem Jahr 1820“.

Janet Sung hat an der berühmten Juilliard School studiert und unterrichtet auch Musik an der DePaul University in Chicago.

Karten für das Konzert in Steinbach gibt es für 18 Euro an der Abendkasse, sie können auch telefonisch unter 06357 280 reserviert werden. Weitere Informationen gibt es im Pfarramt Dannenfels.