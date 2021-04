Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Ratssitzung die Anschaffung einer Nestschaukel für den gemeindlichen Kinderspielplatz beschlossen.

Nachdem im Vorjahr ein neues Klettergerüst installiert worden war wurde, äußerten Eltern und Kinder den Wunsch, das Spielangebot auf dem Kinderspielplatz noch mit der Nestschaukel zu vervollständigen. Die Finanzierung erfolgt über Spenden von der Sparkasse Donnersberg, der Volksbank Kaiserslautern, den Stadtwerke Kaiserslautern, des Allgemeinen Clubs Unkenbach und von den Unkenbacher Turnerfrauen.

Eine weitere Sachspende wurde in Form einer Sitzbank vom SPD-Ortsverein Moscheltal übergeben. Die Sitzbank wird ebenfalls am Kinderspielplatz aufgestellt, hieß es in der Ratssitzung.