Unbekannte haben in der Gemarkung „Im Schneidergraben“ auf einem Wiesengrundstück einen Wildschutzzaun bestätigt. Wie die Polizei mitteilt, kommt als Tatzeitraum die Zeit ab Anfang Januar in Frage. Das Wiesengrundstück liegt Richtung Gehrweiler rechtsseitig der Landesstraße 387. Laut Polizei wurde der rund 250 Meter lange Zaun an mehreren Stellen zerschnitten. Da er nach Angaben des Geschädigten nun funktionsunfähig ist, muss er komplett ersetzt werden. Die Schadenshöhe wurde mit 1500 Euro angegeben. Die Tat wurde erst jetzt zur Anzeige gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.