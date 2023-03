Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Rüssingen, Tabellenführer in der Verbandsliga Gruppe 2, versäumte es am Samstag, seine Position auszubauen. Er unterlag stattdessen gegen den bis dahin Vorletzten TB Jahn Zeiskam mit 0:2 (0:2). Das Endergebnis stand bereits nach einer halben Stunde fest, und am Ende hätte die Hausherren sogar noch höher verlieren können.

Von Erhard Besler

Dass die erste Saisonniederlage ausgerechnet gegen den TB Jahn zustande kam, konnte man fast schon als logisch bezeichnen. Es war das insgesamt achte Aufeinandertreffen