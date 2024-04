Am Donnerstag, 16. Mai startet die VTR um 18.30 Uhr im Stadion Obermühle in Rockenhausen die Saison 2024 zum Erwerb des deutschen Sportabzeichens. Ohne Anmeldung können Interessierte immer donnerstags am kostenlosen Training teilnehmen.

Der erfolgreiche Abschluss der Saison 2023 beweist die Popularität dieser sportlichen Aktivität. Im Jahr 2023 hat die VT Rockenhausen insgesamt 95 Sportabzeichen abgenommen und steht damit weit vorne an der Spitze der Vereine des Donnersbergkreises mit den meisten Auszeichnungen.

Das deutsche Sportabzeichen ist ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland und die höchste Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) außerhalb des Wettkampfsports. Die Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination können in unterschiedlichen Disziplinen gemäß der Altersstruktur der Sportler erbracht werden. Neben dem Nachweis der Schwimmfähigkeit müssen alle Kategorien erfolgreich abgeschlossen werden. Durch die drei Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold ist es für alle Frauen und Männer möglich, das Sportabzeichen abzulegen. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren können das Deutsche Sportabzeichen für Kinder erwerben

Schrittweise Vorbereitung.

Die erfolgreiche Abnahme der einzelnen Disziplinen zum individuellen Zeitpunkt für jede Sportlerin und jeden Sportler macht das Deutsche Sportabzeichen so erfolgreich. Über mehrere Wochen verteilt werden die Sportler vom VTR schrittweise auf die verschiedenen Prüfungen vorbereitet.

Mit bewährter Unterstützung und Hilfestellung der langjährigen VTR-Trainer und Übungsleiter Klaus Widmaier, Bianca Zurmühlen, Dennis Grün, Julian Merkel, Steven Pfeil gelang ein beachtenswerter Erfolg: Im Jahr 2023 hat die VTR insgesamt 95 Sportabzeichen abgenommen. Erfolgreich waren im Bereich Kinder und Jugendliche 58 Teilnehmende, und zwar achtmal mit Bronze, 22 Mal mit Silber und 32 Mal Gold. Bei den Erwachsenen gab es acht Silber- und 31 Goldabzeichen. Die Familien Fattler, Hein, Zurmühlen und Wolfsgruber-Weintz haben das Abzeichen als Familie erreicht.

Die Riege, der mit Abstand meistabgelegten Sportabzeichen, führt Inge Wischer mit 43 abgelegten Abzeichen an, gefolgt von Helmut Gass (37), Klaus Widmaier (35) und Rudi Nagel mit (34) Erfolgen. Die feierliche Überreichung und Ehrungen der sportlichen Leistungen erfolgte am Neujahrsempfang der VTR.

