Beim TTC Albisheim verlief die erste Hälfte der Saison mit einigen Höhen, aber auch Tiefen. Eine schwierige Vorrunde steht bis zur Winterpause für die meisten Teams des Vereins zu Buche. Die Corona-Pandemie wirkt sich auch weiter auf das Spielgeschehen aus.

Die erste Herrenmannschaft des TTC konnte aufgrund der vorzeitig beendeten vergangenen Runde wieder in der Bezirksoberliga starten. Durch einige Ausfälle aufgrund gesundheitlicher und privater Umstände trat das Team jedoch oftmals mit Ersatz aus unteren Mannschaften an, was in dieser Liga nach eigener Aussage nicht unbestraft bleibt. So gab es keinen einzigen Punkt. Mannschaftsführer Maik Weber lobte trotz des letzten Tabellenplatzes den Zusammenhalt und unterstrich das gemeinsame Ziel, in der Rückrunde noch den ein oder anderen Punkt zu holen.

Herren III kämpfen um den Wiederaufstieg

Die zweite Herrenmannschaft des TTC startete in der Kreisliga Nord-Ost. Coronabedingt meldeten dort nur sieben Teams. Durch Abstellungen an die erste Mannschaft und Ausfälle in den eigenen Reihen sei der fünfte Tabellenplatz in der Vorrunde positiv zu bewerten. Die Dritte will den Wiederaufstieg aus der Kreisklasse B Nord schaffen und beendete nach einem durchwachsenen Saisonstart die Vorrunde auf Rang zwei (coronabedingt fehlt noch eine Partie). Die vierte Mannschaft formierte sich komplett neu. Vor allem die Jugendspieler sollen die Möglichkeit erhalten, im Aktiven-Bereich Erfahrung zu sammeln. Nach der Vorrunde belegt das Team Rang acht – einen gesicherten Mittelfeldplatz.

Die einzige Albisheimer Damenmannschaft tritt in der Verbandsoberliga Saarpfalz an. Aufgrund von Corona fanden statt der geplanten sechs nur vier Spiele statt. Mit teils knappen Einzelergebnissen mussten sich die Damen bislang immer geschlagen geben.

Jugend will ins Pokalfinale

Auch die Jugend war im zweiten Halbjahr 2021 wieder gefordert. So machte sich die U15-Jugend in der Bezirksklasse Ost auf Punktejagd. Das Ziel, einen Platz im Mittelfeld zu erreichen, wurde durch die Vize-Meisterschaft in der Vorrunde klar übertroffen. Auch im Pokal ist die U15 noch vertreten. Die neu formierte U18 spielt in der Bezirksklasse West. Dort will die Mannschaft einen der ersten beiden Plätze erreichen. Als Zwischenziel feierte der Nachwuchs bereits dank starker Trainingsmotivation und Mannschaftsleistung die Herbstmeisterschaft. Das Ziel für die Rückrunde lautet nun die Spitzenposition zu verteidigen und ins Pokalfinale einzuziehen. Ob die Rückrunde stattfinden kann, ist momentan noch nicht absehbar.

