Am Dienstag, 21. Februar, gibt es nach coronabedingter Pause und trotz höherer Sicherheitsauflagen wieder den traditionellen Fasnachtsumzug durch die Ortsgassen. Der „närrische Lindwurm“ stellt sich am Ortseingang von Obermoschel kommend auf und fährt ab 14.11 Uhr über Hauptstraße, Amtsgasse und Schäfersberg wieder in die Ortsmitte zurück. Im Anschluss an den Umzug geht das närrische Treiben vor dem Feuerwehrgerätehaus und am Dorfgemeinschaftshaus sowie in der örtlichen Gaststätte Haage weiter bis in den späten Abend.