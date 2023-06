Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Mal muss Verbandsligist TuS Rüssingen in dieser Saison noch ran und das wohl schwerste Spiel steht am Freitag um 19.30 Uhr an. Die Reise zum Auswärtsspiel geht nämlich zum Tabellenführer SV Morlautern. Der führt aktuell mit sieben Punkten Vorsprung und kann mit einem Sieg gegen die Rüssinger den Aufstieg in die Oberliga perfekt machen.

Alles andere als ein leichter Gang für den TuS, bei dem sich die personelle Lage immer weiter zuspitzt. Beim Spiel gegen den SC Idar-Oberstein hat sich auch noch Sandro Isabelinha verletzt