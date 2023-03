Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tiertrainer Chirag Patel war schon so ziemlich überall auf der Welt. In seiner Heimat Großbritannien kennt man ihn aus Sendungen wie „Nightmare Pets SOS“ (zu Deutsch: „SOS, Albtraumtiere“), in der er sich um Problemfälle unter Haustieren kümmert. Nun war er zu Besuch beim Pfötchenhof Pfalz, um Hundetrainer aus der Region fortzubilden.

Schon als kleines Kind war Chirag Patel von Tieren fasziniert. Anfangs wollte er Tierarzt werden, doch dann adoptierte seine Familie einen Hund, der auf Fremde aggressiv reagierte