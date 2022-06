„Es ist großartig, dass es endlich wieder losgeht. Als Vorbote für meine Lesetour ab Herbst freue ich mich sehr darauf“, sagt Krimiautor Sebastian Fitzek im RHEINPFALZ-Interview über seinen bevorstehenden Auftritt bei „Kibo liest und lauscht“ am Mittwoch, 15. Juni, ab 19 Uhr in der Stadthalle. Live vor Publikum zu lesen, habe ihm sehr gefehlt. „Nichts ersetzt die persönliche Begegnung.“

Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor kommt auf Einladung des Donnersberger Literaturvereins gemeinsam mit Vincent Kliesch nach Kirchheimbolanden. Sie stellen Neues aus der „Auris“-Reihe vor. Dabei geht es um akustische Phänomene – auch um Täuschungen, was die Besucher in Kibo „anhand von spannenden Beispielen“, so Fitzek, erleben können. Karten für das Lese-Doppel gibt es beim Donnersberg-Touristik-Verband, online bei Eventim und an der Abendkasse.

Lesen Sie das ausführliche Interview mit Sebastian Fitzek hier.