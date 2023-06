Nach einem Beschluss des Gemeinderates soll die gesamte Ruppertsecker Ortsdurchfahrt im Zuge der Kreisstraße 34 zur Tempo-30-Zone werden.

Der Rat hat beschlossen, über die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land einen entsprechenden Antrag bei der Kreisverwaltung und dem Landesbetrieb Mobilität zu stellen. Gründe dafür, auf eine durchgängige Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 zu drängen, sind vor allen zwei Engstellen in Kurven sowie die Tatsache, dass Bolzplatz, Spielplatz und Seniorenheim an der Kreisstraße liegen. Der künftige Wohnmobilstellplatz werde zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führen und größere Fahrzeuge in den Ort bringen.

Neben der erhöhten Verkehrssicherheit für alle geht es der Gemeindevertretung auch um Lärmschutz. An Wochenenden wird die Route zum höchstgelegenen Dorf der Pfalz gern von Motorradfahrern auf dem Weg zum Donnersberg genutzt.