„The same procedure as every year.“ Dieser gern und oft zitierte Spruch aus „Diner for one“ trifft auch auf den TuS Rüssingen zu. Wieder einmal steht der Verbandsligist vor einem Totalumbruch. Eine Prognose fällt schwer. In einem Mannschaftsteil bleibt zudem eine große Baustelle.

Der Dorfklub aus dem Donnersbergkreis war in der vergangenen Saison mit einer mit brasilianischen Akteuren gespickten Mannschaft am Start und wusste sportlich durchaus zu überzeugen.