Am Sonntag, 12. September nehmen sowohl das Pfälzische Steinhauermuseum am Marktplatz wie auch das Heimatmuseum und die Nordpfalzgalerie im Alten Rathaus am bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ teil. Sie beteiligen sich an diesem Tag mit einem speziellen Programm, wie die Vorsitzende des Historischen Vereins der Nordpfalz Alsenz, Sonja Müller, informiert. Beide Museen sind von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Um 14.30 Uhr beginnt eine Führung unter Leitung des Ehrenvorsitzenden des Historischen Vereins der Nordpfalz, Eugen Zepp, durch den Deutschen Sandsteinpark, anschließend gibt es einen Rundgang über den circa 2,5 Kilometer langen Steinhauerrundweg mit den ortsbildprägenden Gebäuden aus der Epoche des Sandsteinabbaues in Alsenz. Treffpunkt für die Führung und den Rundgang ist das Pfälzische Steinhauermuseum. Der Verein bittet um Anmeldung unter Telefon 06362-670, Vereinsvorsitzende Müller.

Ab 16 Uhr wird auf dem Vorplatz des Pfälzischen Steinhauermuseums eine Sandsteingestaltung für Jedermann angeboten. Hierbei wird in das Steinhauerhandwerk eingeführt und Sandsteine dürfen selbstständig unter Anleitung bearbeitet werden. Wer hier teilnehmen möchte, wird ebenfalls gebeten, sich vorher bei Sonja Müller anzumelden. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.