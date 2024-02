Am Montagnachmittag kam es in Mauchenheim im Landkreis Alzey-Worms zu einem Tötungsdelikt und anschließenden Suizidversuch. Laut Polizei kam eine 66-jährige Frau aus Mauchenheim ums Leben. Ihr 70-jähriger Ehemann, der nach Polizeiangaben im Verdacht steht, seine Ehefrau getötet zu haben, verletzte sich lebensgefährlich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er sei mittlerweile außer Lebensgefahr, hieß es weiter. Die Kriminalpolizei Mainz ermittelt derzeit die Hintergründe zur Tat und das Tatmotiv.