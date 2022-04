Der Gemeinderat Mörsfeld hat den Steuerhebesatz bei der Grundsteuer B „auf Druck von oben“ stufenweise angehoben: für das Jahr 2022 von bisherigen 400 auf 430 Prozent. 2023 werden 460 und 2024 dann 500 Prozent erhoben. Das macht sich auch im Haushalt bemerkbar. Dieser weist zwar für 2022 einen Fehlbedarf in Höhe von 32.360 Euro aus, 2023 wird aber mit einem Überschuss von mehr als 50.000 Euro gerechnet. Investiert wird in die Sanierung von Straßen und die anstehende Heizungserneuerung in der Gemeindehalle sowie in den Dorfplatz. An diesem gehen die Arbeiten schon gut voran und sollen rechtzeitig zur Kerwe am zweiten Juli-Wochenende abgeschlossen sein.