Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Verbandsligist TuS Steinbach ist nur drei Tage nach dem 3:3 in der Liga im Südwestpokal gefordert. Das Team von Trainer Christoph Heinrich muss am Mittwochabend um 19.30 Uhr in der fünften Runde des Wettbewerbs beim Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied antreten. Die Donnersberger sind der Favorit.

„Wir wollen natürlich eine Runde weiterkommen. Das muss auch unser Anspruch sein“, sagt der Steinbacher Coach Heinrich, der aber zugleich klar macht: „Priorität hat für