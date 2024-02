Die Starter des RV Bolanden haben zum Auftakt in ihre Saison überzeugt. Sie zeigten sich nervenstark, obwohl es gleich um etwas ganz Wichtiges ging.

Die Kunstradfahrer des Radfahrer-Vereins Bolanden (RVB) sind bei ihrer Bezirksmeisterschaft in die Saison 2024 gestartet. Durch eine Regeländerung zur Qualifikation für Landesmeisterschaft in Rheinland-Pfalz haben alle Starter die Chance bekommen, sich nicht erst in einer Woche bei den Pfalzmeisterschaften, sondern schon verfrüht bei den jetzigen Meisterschaften zu qualifizieren. So hieß es für die Starter, möglichste Bestleistungen vorzuführen, damit die Kampfrichter bei den Darbietungen schon jetzt die Qualifikation für den diesjährigen Saisonhöhepunkt „rausrückten“.

Als erste von insgesamt elf Sportlerinnen des RVB ging Fiona Molter erstmalig in ihrer neuen Altersklasse Schülerinnen U13 an den Start. Sie bewies Nervenstärke und konnte ihre Kür fehlerfrei vorzeigen. Die Kampfrichter machten es allerdings schon beim ersten Start extrem spannend – das Ergebnis ließ länger auf sich warten. Die geforderten 27 Punkte wurden am Ende hauchdünn mit neuer persönlicher Bestleistung überboten. Fiona Molter hatte es geschafft.

Drei U13-Schülerinnen lösen Ticket

Ebenfalls in der Altersklasse Schülerinnen U13 zeigte Jasmin Haas ihre Übung. Sie stockte im Vorfeld ihre Kür mit neuen schwierigeren Elementen auf, um einen möglichen Puffer zur Qualifikationspunktzahl zu haben. Obwohl eine der neuen Übungen noch nicht reibungsfrei klappte, ging die Rechnung für sie auf.

Eliana Lenhard ging in ihrem zweiten Jahr in dieser Altersklasse an den Start. Aufgrund einer Erkrankung konnte sie am letzten Vorbereitungstraining nicht teilnehmen und hatte dadurch einige Rückstände. Leider wollte eine Übung partout nicht klappen und so verlor sie wertvolle Punkte. Am Ende wurde Jasmin Haas Bezirksmeisterin vor Eliana Lenhard und Fiona Molter. Alle drei haben sich zum ersten Mal für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 5. Mai in Böhl-Iggelheim qualifiziert.

Persönliche Bestleistung von Lili Geißler

Bei den jüngsten Starterinnen dieses Tages zeigte die neunjährige Josephine Köhler ihr Können. Etwas nervös brachte sie alle Übungen aufs Parkett. Der zweite Platz war ihr damit sicher. Ihre Alterskameradin Lilli Geißler, die ebenfalls in einigen Tagen neun Jahre alt wird, hatte ihre Kür mit neuen Übungen aufgestockt, welche sie auch perfekt präsentierte. Ihre persönliche Bestleistung übertraf sie damit um fast drei Punkte. Sie schaffte damit nicht nur den Sieg in ihrer Altersklasse, sondern ebenfalls die erstmalige Qualifikation zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Mai.

In der Altersklasse U15 trafen zwei ehemalige Konkurrentinnen nach einem Jahr wieder aufeinander. Juliana Butz zeigte eine fehlerfreie Kür und konnte sich souverän erstmalig einen Startplatz auf der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft sichern. Für Klara Schlimmer war die Qualifikation als D-Kader-Sportlerin, Spitzenauswahl in Rheinland-Pfalz, die kleinste Hürde an diesem Tag. Sie fuhr nahezu perfekt und konnte ihre persönliche Bestleistung ausbauen. Als sechste Sportlerin des RVB konnte sie sich ein Ticket für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften sichern.

Drei U19-Juniorinnen qualifiziert

Bei den Juniorinnen U19 hieß das Ziel „Qualifikation zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft“, die bereits am 24. Februar in Flonheim stattfindet. Hierzu wollte sich zunächst Svenja Köth beweisen. Wegen einer Weisheitszahn-Operation wurde sie erst zwei Tage vor dem Wettkampf wieder für Sport freigegeben. Dennoch zeigte sie eine beeindruckende Kür und sicherte sich damit locker erstmalig die Qualifikation. Lea Baum war sichtbar aufgeregt, konnte aber durch Routine ihre Sicherheit zurückgewinnen. Sie zeigte ihre Übungen fast fehlerfrei und sicherte sich mit einem Punkt Vorsprung den zweiten Platz vor Svenja Köth.

Emma Lickes, die dieses Jahr der Neuling in der Altersklasse U19 ist, dominierte durch die Umstellung von 25 auf 30 Übungen die beiden „alten Hasen“. Mit neuer persönlicher Bestleistung fuhr sie souverän den ersten Platz ein. Alle drei Juniorinnen qualifizierten sich für ihre Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Februar. Sabine Lickes ging als einzige Starterin in der Altersklasse Elite Frauen an den Start und sicherte sich somit auch den Bezirksmeistertitel.

Pfalzmeisterschaft am Samstag

Das Trainerteam um Evi Gehrhardt, Alexandra Daum sowie Lisa und Sofia Weller waren mit allen gezeigten Leistungen sehr zufrieden und mit der Ausbeute von neun für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften qualifizierten Startern mehr als glücklich. Das Soll ist somit bereits vor der Pfalzmeisterschaft am Samstag in Böhl-Iggelheim erfüllt.