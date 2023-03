Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Verbandsgemeinde Eisenberg leben 135 Ukrainer, die wegen dem Krieg aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Der größte Teil hiervon lebt in der Stadt Eisenberg. Die will nun dabei helfen, dass sich die Geflüchteten besser vernetzen.

Rund 40 Menschen sind am Mittwoch einer Einladung von Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) in das Beratungszentrum des SOS-Kinderdorfes in der Kerzenheimer Straße gefolgt. Funck will