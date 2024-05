Bei einem Verkehrsunfall ist am frühen Montagmorgen ein Laternenmast im Mannheimer Ohmweg (Neckarau) so stark beschädigt worden, dass er auf den Gehweg stürzte. Wie die Polizei berichtet, war ein Autofahrer, der in Richtung Siemensstraße unterwegs war, gegen 0.15 Uhr gegen den Mast gekracht. Der Unbekannte flüchtete daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen: Telefon 0621 833970.