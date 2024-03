In den kommenden Tagen erwartet uns typisches Aprilwetter: Sonne, Wolken und Regen wechseln sich ab. Auch die Osterfeiertage werden durchwachsen.

Die eingeflossene Polarluft kommt dank eines Zwischenhochs zu Wochenbeginn zunächst einmal zur Ruhe. Ein sich bei den Britischen Inseln und Irland einnistendes und verstärkendes Tief schickt mit süd- bis südwestlichen Winden bald wieder mildere Luftmassen in unsere Region. Diese wird allerdings vorwiegend in der zweiten Wochenhälfte von Frankreich her gelegentlich von Schlechtwetterstaffeln überquert. Insgesamt ist daher in den kommenden Tagen durchwachsenes Wetter zu erwarten, das wohl auch über die Osterfeiertage erhalten bleibt.

Vorhersage

Montag: Die Karwoche startet mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und lockeren Wolkenfeldern. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen nach leicht frostigem Beginn gegenüber dem Wochenende wieder etwas an.

Dienstag: Die Wolken werden zahlreicher und dichter, sie geben der Sonne eher selten Gelegenheit, sich in Szene zu setzen. In der Nacht auf Mittwoch kann es vereinzelt etwas tröpfeln, zudem wird es milder.

Mittwoch: Abgesehen von kurzen Auflockerungen mit etwas Sonnenschein dominieren die Wolken. Es sollte jedoch trocken bleiben. Die Temperaturen werden etwas nach unten gedrückt. Der Süd- bis Südwestwind kann tagsüber auffrischen.

Donnerstag: Bei teils böigem Südwestwind wechseln sich Sonne und dickere Wolkenmassen ab, Regenschauer können über die Region hinwegziehen. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit. In der Nacht auf Karfreitag zieht von Frankreich her vermutlich neuer Regen auf.

Weiterer Trend

An Karfreitag überquert uns zunächst ein Regengebiet. Zum Nachmittag wird es wahrscheinlich freundlicher und milder. Am Samstag sowie an den Osterfeiertagen wechseln sich voraussichtlich kurze, freundliche Phasen mit Sonnenschein sowie dichtere Wolken mit etwas Regen oder kleineren Schauern ab. Die Temperaturen klettern in den angenehmen Frühlingsbereich.