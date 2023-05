Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um die Schulen auch in der dritten Corona-Welle zumindest für den Wechselunterricht öffnen zu können, gibt es nun Selbsttests für Lernende und Lehrende. Während man in Eisenberg schon erste Erfahrungen damit sammeln konnte, steckt man in Grünstadt noch in den Vorbereitungen.

„Wir haben am 7. April Test-Kits in ausreichender Menge erhalten, sodass gleich am Donnerstag und Freitag vergangener Woche alle jeweils zum Präsenzunterricht gekommenen Schüler