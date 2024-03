Gefahren wird ab 10 Uhr auf dem Waldsportplatz am Rand von Kerzenheim.

Traditionell eröffnet der Automobil- und Motorrad-Club Kerzenheim mit einem Motorrad-Trial die pfälzische Szene des Zweiradsports. Die Auftaktveranstaltung zur Rheinland-Pfalz/Saarland-Meisterschaft steigt am Sonntag.

Aus dem Kreis der heimischen Lokalmatadoren zählen der Jugendliche Valentin Roßmann mit seiner TRRS Raga Racing bei den Spezialisten und Emil Ecker mit einer BETA EVO 125 zu den Favoriten auf den Sieg oder zumindest eine vordere Platzierung. Am Start sind am Sonntag auf dem Waldsportplatz am Rand von Kerzenheim auch junge Zweiradsportler unter zehn Jahren, die in der Automatik-Klasse an den Start gehen.

Unter den Spezialisten ist bei der diesjährigen Auflage auch wieder Theresa Bäuml aus Mayen mit ihrer BETA-Maschine dabei. Die international erfahrene Spezialistin muss sich dabei gegen eine starke Männerkonkurrenz durchsetzen. Der letzte Teilnehmer dürfte am Sonntag gegen 15 Uhr das Ziel erreichen. Unmittelbar danach soll die Siegerehrung stattfinden.