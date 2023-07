Zum „Laafe fern gude Zwegg“ sind alle Lauf- und Wanderfreunde in der Region am Samstag aufgefordert. Das „Aktionsbündnis für Kinder“ lädt zum „Rhoihesse-Palz-Laaf 2023“ am Forsthaus Vorholz ein. Der rund sieben Kilometer lange Spendenlauf nach Oberwiesen findet zum zweiten Mal statt. Die Erlöse fließen an die Hilfsorganisation. „Jeder kann mitlaufen“, betont Mit-Organisatorin Janine Malkmus.

Gut 100 Läufer hätten sich für Samstag bereits angemeldet. Damit habe man die Anzahl an Teilnehmern im Vergleich zum letztjährigen Lauf verdoppeln können, berichtet Janine Malkmus erfreut. Die 15 Euro Startgebühr gingen vollständig an den 2021 von ihr mitgegründeten Verein für die Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal. Bei dem Lauf soll ausdrücklich „niemand ausgeschlossen werden“, betont die Initiatorin.

„Langfristig wollen wir den Lauf auch inklusiv anbieten“, blickt Malkmus in die Zukunft. Mit den „Special Olympics“ sei sie deswegen bereits in Kontakt. Im Donnersbergkreis möchten Malkmus und ihre Vereinskollegen den Inklusions-Gedanken weiter verbreiten und Sportvereine für die Idee erwärmen. „In der Region gibt es wenige Vereine, die bereits inklusiv arbeiten oder gar entsprechende Abteilungen haben“, berichtet Malkmus. Es gebe im Kreis schlicht keine Sportfeste, bei denen inklusive Läufe ausgetragen würden, erklärt sie. Mit der Benefizveranstaltung wolle sie „ein bisschen Werbung für diesen Gedanken machen“, betont die Organisatorin.

Wegweiser geben auf „rhoihessisch“ Auskunft

Gestartet werden kann am Samstag zwischen 9 und 16 Uhr am Forsthaus Vorholz zwischen Orbis und Offenheim. Die Strecke nach Oberwiesen verlaufe komplett durch den Wald. „Das ist vor allem für die Wanderer bei Hitze wesentlich angenehmer“, erläutert sie. Im Ziel erwarte die Teilnehmer neben Essen und Trinken ein buntes Familienprogramm. „Das Programm ist kostenfrei“, kündigt Malkmus an. Der Erlös aus dem Gastronomie-Angebot werde ebenfalls gespendet.

Den Parcours könne jeder so laufen oder wandern, wie er wolle. In diesem Jahr sei auch ein komplettes Kinder-Laufteam inklusive einer Mädchenmannschaft an Bord, berichtet Malkmus erfreut. „Rhoihessisch-Pälzisch“ geht es derweil an den Wegweisern entlang der Strecke zu: diese seien mit Sprüchen in Mundart verfasst. Man wolle den Läufern auch etwas zum Schmunzeln bieten, erklärt sie lachend.

Info

„Rhoihesse-Palz-Laaf 2023“ am Samstag, 15. Juli, Start von 9 bis 16 Uhr am Forsthaus Vorholz. Die Strecke führt über acht Kilometer nach Oberwiesen. Für den Rücktransport stehen Shuttle-Busse bereit. Anmeldung per E-Mail an info@aktionsbuendnisfuerkinder.de